Сергунина: Москва возглавила рейтинг инновационного развития регионов России

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24 июня 2021, 10:56

Фото: pixabay.com

Вице-мэр столицы Наталья Сергунина сообщила, что Москва стала первой в рейтинге инновационного развития регионов России.



Рейтинг представил Институт статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». В пятерку лидеров также вошли Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Томская и Нижегородская области.



«В Москве работает более 130 тыс. технологических компаний. Причем 68% из них относятся к малому и среднему бизнесу. Они занимаются исследованиями и разработками в разных сферах, включая новые материалы, электронику, информационные технологии. Город комплексно развивает инновационный сектор экономики. Это не только создание инфраструктуры и финансовая поддержка, но и современные цифровые сервисы, бесплатные консультации, акселерационные и образовательные программы», - приводятся слова Натальи Сергуниной на официальном сайте мэра столицы.



Отмечается, что важной частью городской экосистемы для развития технологий является Московский инновационный кластер (МИК). Это платформа для внедрения инноваций и взаимодействия между крупными компаниями, стартапами, промышленностью, научно-образовательными учреждениями и городом. Так, к кластеру присоединились уже 22 тыс. организаций. Основная их часть относится к малому и среднему бизнесу.



Уточняется, что в 2020 году участникам кластера одобрены субсидии и гранты общим объемом около 1 млрд руб. Кроме того, в комплексную экосистему поддержки технологической отрасли также входят технопарки. Сегодня их в городе 43, при этом 37 из них уже функционируют, а еще шесть находятся на стадии создания в качестве инвестиционных приоритетных проектов.



«Такие площадки востребованы у бизнес-сообщества. Доля свободных площадей на действующих объектах - чуть более 1%. Все технопарки обладают необходимой инфраструктурой для разработки и производства инновационной продукции. Помимо этого, резиденты могут получить финансовую поддержку правительства Москвы», - отметил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.



По словам директора центра «Российская кластерная обсерватория» Высшей школы экономики Евгения Куценко, первое место столицы обеспечивается высокими позициями по всем ключевым составляющим системы инноваций.



«Среди них - экономические условия, научный потенциал, инновационная активность бизнеса, экспорт инноваций, региональные меры поддержки. При этом, как и другие регионы, Москва обладает уникальными особенностями. Например, в числе ее преимуществ - цифровые возможности и мощный сектор наукоемких услуг», - пояснил он.



Руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов добавил, что в 2020 и 2021 годах Москва заняла высокие позиции в семи международных рейтингах цифровизации и развития экосистемы стартапов, а в трех столице удалось упрочить свое положение.



«Третий год подряд город входит в топ-10 наиболее развитых экосистем стартапов мира по версии исследовательского центра StartupBlink. Успехи Москвы отмечает и авторитетное издание Financial Times, чье аналитическое подразделение fDi включило Москву в топ-20 наиболее перспективных технологических городов Европы», - заключил руководитель ведомства.





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