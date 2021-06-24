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Глава Крыма Аксёнов: «И не знаешь, что лучше – быть повешенным или расстрелянным»

, 10:14 Источник: Аргументы недели-Крым

Глава Крыма Аксёнов: «И не знаешь, что лучше – быть повешенным или расстрелянным»
Фото: cоцсети

По его словам, у него полный цугцванг – какое бы решение он не принял, будут недовольные.

Глава Крыма рассказал сегодня, что, вводя вчерашние ограничения, он понимал: запретив выпускные он получит обратку от школьников и их родителей, а не запрети – возможно массовое заболевание и летальные исходы. «И не знаешь, что лучше – быть повешенным или расстрелянным», - сиронизировал он.

В итоге на заседании чрезвычайной комиссии приняли решение о правильности и нужности введенных ограничений.

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