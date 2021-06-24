Многие туристы покидают Ялту из за проблем и ограничений после наводнения​

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24 июня 2021, 09:06 Источник: Аргументы недели-Крым

Фото: cоцсети

По информации председателя Госсовета Крыма таксисты не успевают вывозить гостей в аэропорт.

О массовой утечке туристов из Ялты правительство проинформировал председатель Госсовета Крыма Владимир КОНСТАНТИНОВ. Эту информацию он получил, по его словам, после посещения Ялты (сегодня он там участвовал в им же организованном субботнике). КОНСТАНТИНОВ призвал в срочном порядке привести курортный город, пострадавший от наводнения в порядок, дабы не растерять туристический потенциал.

Глава Крыма выслушав его отметил, что «Пляжи закрыты точно не из вредности». По заверениям Сергея АКСЕНОВА купаться в море возле Ялты небезопасно из-за попадания в морскую воду всего, вплоть до канализационных стоков.

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