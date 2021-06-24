24 июня правительство рассмотрит вопрос о выделении средств на выплату пособий беременным женщинам и неполным семьям

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24 июня 2021, 08:28

женщина, фото: pixels.com

В четверг, 24 июня, российское правительство обсудит вопрос о финансирования ежемесячных пособий на детей в возрасте от 8 до 17 лет и женщинам, вставшим на медицинский учет в ранние сроки беременности.

«Разработка проекта распоряжения продиктована необходимостью финансового обеспечения выплат пособий беременным женщинам и пособий на детей», - сообщили в пресс-службе кабмина.

Отмечается, что речь идёт о выделении средств на 2021 год из резервного фонда правительства бюджету Пенсионного фонда России.

В пресс-службе ПФР уточнили, что прием заявлений на выплаты женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, и неполным семьям с детьми от 8 до 17 лет начнется с 1 июля. При этом размер пособий определяется в соответствии с прожиточным минимумом, установленным в регионе.

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