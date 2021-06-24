На Южном Урале пройдет первый Всероссийский социальный форум

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24 июня 2021, 07:27 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото предоставлено пресс-службой правительства региона

В рамках мероприятия будут представлены лучшие практики.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева провели встречу с представителями социальной сферы региона. В ходе совещания обсуждались вопросы развития гериатрической помощи, участие некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг и другие темы.

Как сообщает пресс-служба правительства, Челябинская область стала одним из пилотных регионов, в которых будет запущен проект Агентства стратегических инициатив «Национальная социальная инициатива». Он подразумевает выстраивание процесса предоставления социальных услуг исходя из потребностей их получателей и работников сферы.

«Задача — сделать так, чтобы человек без избыточной бюрократии смог получить быстро и качественно услугу или решить свою жизненную ситуацию, — подчеркнула Светлана Чупшева. — Для нас ключевым показателем эффективности работы будет обратная связь и рост удовлетворенности граждан в конкретном регионе по направлениям социальной сферы».

В ходе встречи губернатор Алексей Текслер отметил, что развитие социального направления является безусловным приоритетом для региона и предложил провести в Челябинской области Всероссийский форум лучших практик национальной социальной инициативы. Светлана Чупшева поддержала эту идею. Планируется, что мероприятие пройдет в сентябре в очно-заочной форме.

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