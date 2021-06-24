ВОЗ добавила в рекомендации по вакцинации от коронавируса пункт о детях и подростках

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24 июня 2021, 07:26

медик, фото: pixels.com

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) добавила пункт, касающийся детей и подростков, в рекомендации по вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте ведомства.

«У детей и подростков, как правило, заболевание протекает в более легкой форме по сравнению со взрослыми, поэтому, если они не входят в группу с более высоким риском тяжелого течения коронавируса, вакцинировать их [можно] не так срочно, как пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и медицинских работников», - сказано в тексте.

В обновленном документе отмечается, что необходима дополнительная информация по использованию различных препаратов против коронавируса среди детей для создания общих рекомендаций по вакцинации среди младших возрастных групп. Кроме того, эксперты пришли к выводу, что вакцина, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech, подходит для применения людьми в возрасте 12+.

ВОЗ внесет изменения в рекомендации, когда исследователи предоставят новые фактические данные или эпидемиологическая ситуация потребует изменения политики.

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