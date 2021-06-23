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Посольство Латвии в Минске пострадало в ходе возможного ДТП

, 22:23 , Шеф-редактор балтийского бюро АН

Посольство Латвии в Минске пострадало в ходе возможного ДТП
Фото: личный архив

Посольство Латвии в Минске пострадало в ходе возможного ДТП. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич потребовал от властей Беларуси разобраться с данным инцидентом.

Глава МИД Латвии опубликовал фотографии с места происшествия:

Посольство Латвии в Минске пострадало в ходе возможного ДТП

«Территория посольства Латвии в Беларуси на данный момент. Мы ожидаем от Минска расследования инцидента, а также обеспечения безопасности посольства с международным законом», - заявил глава МИД Латвии.

25 мая посольство Латвии в Минске прекратило оказывать консульскую помощь в связи с решением правительства Беларуси выслать из страны латвийских дипломатов.

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