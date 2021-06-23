Экс-гендиректор хоккейного клуба «Торпедо» бежал перед оглашением приговора

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23 июня 2021, 20:45 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

Бывший генеральный директор хоккейного клуба «Торпедо» из Нижнего Новгорода, выступавший в прошлом за Detroit Red Wings, СКА и другие клубы, Ян Голубовский заочно арестован и объявлен в международный розыск. Он вместе с бывшим исполнительным директором Сергеем Малютиным обвинялся в хищении 17 млн руб. из средств клуба, но перед оглашением приговора скрылся - предположительно в Израиле.



По версии СКР, Голубовский и Малютин тратили клубные деньги в 2018-2019 годах. Средства были потрачены на гостиницу, походы в кафе и рестораны, покупки, поездки, аренду машин за рубежом по банковским картам, оформленным на сотрудников агентской компании «АйТи Технологии СПб». Поскольку долги «Торпедо» в то время достигали 600 млн руб. и расчетные счета были заблокированы налоговиками, руководство команды работало через посредника, который получал деньги от клуба и оплачивал расходы по его заявкам.



В другом эпизоде финансовый директор «Торпедо» Наталья Еремина, уже получившая на данный момент условный срок, вынесла из кассы 10 млн руб. наличными и принесла выручку от матча в гостиничный номер к Сергею Малютину — эти деньги были поделены руководством клуба под видом выплаты зарплаты.



Малютин признал вину и возместил ХК «Торпедо» около 1 млн руб. Его осудили на четыре года условно, хотя клуб добивался более сурового приговора с реальным сроком.



Яна Голубовского прокуратура попросила осудить на восемь лет заключения, но, по данным ФСБ, перед вынесением приговора, 16 июня, обвиняемый вылетел из Минска «в неизвестном пока направлении». Рассмотрение уголовного дела в отношении бежавшего было приостановлено.





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