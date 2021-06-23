Заммэра Ефимов рассказал, как опыт Москвы помог в формировании инвестиционной декларации субъекта РФ

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23 июня 2021, 20:01

Фото из открытых источников

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов поручил до конца июля подготовить методические указания по разработке инвестиционной декларации и направить их в пилотные регионы. В основу её стандарта легла столичная брошюра «Время инвестировать в Москву», рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Инвестиционная брошюра была написана ещё в 2014 году. Она отражает меры поддержки, доступные инвесторам в регионе, механизмы взаимодействия города и бизнеса, потенциал и преимущества региона для инвесторов, отметил вице-мэр.

«Внедрение подобных документов благоприятно сказывается на инвестиционном климате региона и способствует росту частных вложений. Так, в столице объем инвестиций в основной капитал вырос с 1,5 трлн рублей в 2014 году до 3,6 трлн рублей в 2020 году, то есть почти в 2,5 раза», – добавил он.

Субъекты должны до 30 октября принять соответствующие нормативно-правовые акты и запустить декларацию в работу. Минэкономразвития поручено доработать стандарт инвестдекларации вместе с деловым сообществом, в частности, с «Деловой Россией» и Агентством стратегических инициатив.

В документ должно войти обращение губернатора с общим описанием инвестиционных целей, ключевые характеристики региона, инвестиционные приоритеты с привязкой к конкретной территории, описание инвестиционной стратегии и потенциала, команды специалистов, меры поддержки и непосредственно контракт.

Помимо инвестиционной декларации в рамках создания единого механизма поддержки инвестиций должна быть разработана интерактивная инвестиционная карта и свод инвестиционных правил с описанием конкретных пошаговых алгоритмов для решения типовых задач инвестора. Также будут созданы инвестиционные комитеты для коммуникации с бизнесом и агентства развития, отвечающие за продвижение каждого проекта в субъекте РФ.

«Одна из ключевых целей нашего долгосрочного проекта – установление доверия между инвестором и государством во всех его проявлениях», — подчеркнул заместитель министра экономического развития России Андрей Иванов. Он также указал, что инвестиционная декларация должна быть одновременно одобрена исполнительным и законодательным органом региона, поскольку именно региональный парламент утверждает бюджет субъекта, а меры поддержки носят, в том числе материальный характер.

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