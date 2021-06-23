Заммэра Ефимов: За время существования ОЭЗ её резиденты сэкономили на налогах почти 3 млрд рублей

Аргументы Недели → Общество 13+

23 июня 2021, 19:51

Фото из открытых источников

С 2006 года резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис "Москва"» сэкономили за счёт предоставленных им городских преференций почти 3 млрд рублей. Из них почти 700 млн рублей пришлись на 2020 год, рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Сумма налоговых льгот, полученных резидентами технополиса «Москва» в прошлом году составила 692 млн рублей. Из них 623 млн рублей им удалось сэкономить за счёт налоговых льгот, уточнил вице-мэр.

В частности, резиденты ОЭЗ освобождены от уплаты налогов на имущество, землю и транспорт, имеют существенные льготы по налогу на прибыль. Также для них разрешён доступ к зоне свободной таможенной торговли, а резиденты, которые относятся к субъектам малого и среднего бизнеса, смогли воспользоваться в 2020 году льготой по страховым взносам, введённой на федеральном уровне в связи с пандемией COVID-19.

«В части уплаты страховых взносов резиденты сэкономили более 33 млн рублей. Также в пик пандемии в прошлом году для 100 компаний, работающих на территории ОЭЗ, была вдвое снижена арендная плата за апрель, май и июнь. За три месяца резиденты получили порядка 19,5 млн рублей в виде льгот. Таким образом, с учётом всех инструментов в прошлом году компании сэкономили около 745 млн рублей», – добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Напомним, особая экономическая зона «Технополис «Москва» включает в себя пять площадок общей площадью 223,3 га: одна в Печатниках и четыре в Зеленограде – «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ» и «Ангстрем». В настоящий момент на территории ОЭЗ локализовано более 180 высокотехнологичных компаний.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости