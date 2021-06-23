Театральные деятели поддерживают введение QR-кодов в учреждениях культуры

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23 июня 2021, 18:33

Фото: pixabay.com

Директор Театра на Таганке и театра «Содружество актеров Таганки» Ирина Апексимова заявила, что введение системы QR-кодов в театрах является действенной мерой, которая поможет предотвратить распространение коронавирусной инфекции.



Ранее сообщалось, что с 28 июня система иммунного сертификата или QR-кода будет внедряться во всех кафе и ресторанах Москвы. Посещать заведения общепита смогут прошедшие вакцинацию, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.



По мнению Апексимовой, необходимость сделать прививку не помешает ценителям театра.



«Я думаю, что прививка не станет преградой для любителей театра. А если станет, то это очень большая глупость. Мы уже пережили 25-процентную рассадку, 25-процентную рассадку и локдаун, что может быть еще хуже? Мы будем от локдауна до локдауна существовать? Мы ждали, что с осени будет 100-процентная рассадка наконец-то, и вот вам такой очаг сейчас. Это значит, что нас к осени не откроют. Поэтому вот эти QR-коды - очень хорошая идея. Ни майские праздники, ни дистанция особо не спасают от заболевания. Давайте себя чувствовать нормально и здорово в театре», - подчеркнула Ирина Апексимова.



Она отметила необходимость вакцинирования и рассказала о позитивном международном опыте массовой вакцинации.



«Сейчас я просто понимаю, что прививаться совершенно необходимо. У каждого человека, который работает в театре, и у зрителя, который приходит и не хочет заразиться, есть такое право - не заразиться. Мне кажется, что те, кто против прививочников, - они не правы. Мы должны спокойно приходить на работу, получать от нее удовольствие и доставлять удовольствие зрителям. Существует же все-таки в Израиле эта история, где привиты все. Я недавно разговаривала с друзьями оттуда - говорят, что там на страну четверо заболевших, у меня зависть появляется», - заключила Ирина Апексимова.





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