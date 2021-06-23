Как в школьных учебниках преподносят историю Великой Отечественной войны

Аргументы Недели → Общество 13+

23 июня 2021, 17:58

Фото: pixabay.com

В эксклюзивном интервью «Аргументам недели» историк Тамара Гузенкова рассказала о том, как в разные времена в школьных учебниках толковались события Великой Отечественной войны.



– Насчёт советских учебников всё более-менее ясно: «война показала превосходство социализма», мало что о количестве людских потерь, ничего о коллаборационизме, о секретном протоколе пакта Молотова –Риббентропа – тем более. А что скажете об учебниках 1990-х?



– Во всех странах без исключения в любые периоды прошлое приспосабливается в учебниках под потребности настоящего. У нас это было особенно очевидно на переломе двух эпох – советской и постсоветской. В учебниках 1990-х стали озвучиваться новые темы: советско-германские секретные протоколы, сталинские репрессии, депортации народов, Холокост (на Западе о нём начали писать в 1950-е, а в СССР этот термин стал использоваться лишь 30 лет спустя). А главное, в пособиях того времени можно обнаружить своеобразные тезисы. Например, поворот во Второй мировой войне произошёл-де в сражении между британскими и итало-немецкими войсками под Эль-Аламейном в Северной Африке, а решающая фаза войны, мол, – это высадка союзных войск в Нормандии. Генерал-предатель Власов – доверчивый человек, «обманутый» Гитлером. А вот дословная цитата: «Ценой огромных людских и территориальных потерь удалось придать войне затяжной характер, что обрекало Германию на поражение, так как её ресурсная база была не приспособлена для войны такого рода. В рамках данной концепции источниками победы стали неисчерпаемость ресурсов Советского Союза и помощь союзников».



Победа СССР над Германией в учебниках 1990-х часто трактуется как фактор возникновения международной «стратегической нестабильности», как установление «коммунистического тоталитаризма» в Восточной Европе (при этом практически не озвучивается, что народы Европы были спасены от физического уничтожения). А самому Советскому Союзу победа не принесла-де ничего, кроме усиления власти Сталина: «Вскормленная кровью народа, система ожила, помолодела, раздвинула свои границы». Кроме того, напомню, 1990-е в России были ознаменованы «парадом суверенитетов», и не удивительно, что в ряде национальных республик РФ школьникам преподносилась «альтернативная история», имевшая антимосковский тон. В начале нулевых этому был положен конец, в противном случае дело могло принять иной оборот и грозило войной региональных учебников истории.



– Каковы наши нынешние учебники?



– Они не столь тенденциозны, как советские или как учебники 1990-х. Более сбалансированные.



Полностью интервью читайте в материале Сергея Рязанова «Учебники – о советских людях, сочинения – о русских»: историк Тамара Гузенкова о толковании в школе Великой Отечественной войны





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