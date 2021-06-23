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Кадыров заявил, что Чечня в последнюю неделю испытывает дефицит вакцины от COVID-19

, 17:15 Источник: ТАСС

Кадыров заявил, что Чечня в последнюю неделю испытывает дефицит вакцины от COVID-19
прививка, pixabay.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров в среду, 23 июня, на встрече в формате видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что в последнюю неделю регион испытывает дефицит вакцины против COVID-19.

Рамзан Кадыров подчеркнул, что в настоящий момент в Чечне вакцинация граждан против коронавирусной инфекции протекает активно. По его словам, народ услышал призыв Владимира Путина и поверил ему.

Подчеркивается, что сейчас в некоторых пунктах вакцинации на территории республики наблюдаются очереди, а в последнюю неделю возник дефицит препаратов. Кадыров уточнил, что хотел бы, чтобы глава государства обратил на это внимание.

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