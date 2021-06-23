Синоптики Латвии обещают на Лиго рекорды жары

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23 июня 2021, 15:50

В ночь с 23 на 24 июня Латвия отметит национальный праздник Лиго, который по популярности превзошел Новый год.

Лиго и Янов день латвийцы любят отмечать широко, привольно: выезжают на природу, жгут костры, поют национальные песни и, конечно, угощают друг друга национальными блюдами. Все хорошо бы, но в этом году синоптики обещают на Лиго рекорды жары: столбик термометров в тени уже поднялся до +34 в Риге. Объявлено красное предупреждение! Но разве жара может остановить латвийцев?

Рига в суетливом ожидании праздника: город украшен, на центральном рынке идет бойкая торговля! Главный символ дня Яна – венок, который символизирует силу, солнце и долголетие.

Как латвийцы обычно отмечают Лиго?

В современном обществе Лиго отмечают скорее, как отдых на природе: шашлыки, тминный сыр, пиво. Но это совсем не значит, что латвийцы забыли о традициях предков: костры жгут, топят бани, ищут папоротник, украшают дома цветами. А некоторые даже возродили традицию купаться нагишом в утренней росе для здоровья и молодости. Например, в городке Кулдига любят устраивать «голый забег»: в три часа ночи толпа обнаженных людей дружно пробегает по старинному мосту через реку Венту. Конечно, не все такие смелые: большинство латвийцев отмечают Лиго пристойно и с удовольствием, соблюдая заветы предков.

Экс-мэр Даугавпилса, политик, психолог Жанна Кулакова (специально для балтийского бюро АН):

«Я всегда ответственно и заранее готовлюсь к празднику Лиго. Ночь с 23 на 24 июня – энергетически сильна: травы наполнены здоровьем и силой. Всем советую отправится на сбор трав. Могу точно сказать, что венок, который сплетен из дубовых листьев – не вянет! У меня целый год находился такой венок, и он не стал коричневым, а остался зеленым. Значит есть магия силы, которая защищает нас. В этом году, конечно, очень жарко, и мы с близкими, друзьями решили отмечать праздник у водоема: оденем национальные костюмы, венки, будем петь песни, пить пиво и желать всем счастья! С праздником Лиго!»

Политик Жанна Кулакова, личный архив

Политик Жанна Кулакова, личный архив

Продолжение следует…

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