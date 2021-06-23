Как жители Крыма утонули в проблемах городского хозяйства

Аргументы Недели → Общество 13+

23 июня 2021, 15:23

Фото: «Аргументы недели-Крым»

На прошлой неделе после проливных дождей затопило два крупных города Крыма - Ялту и Керчь. Вода заполнила улицы, накрыла жилые дома по второй-третий этажи и не спадала несколько суток. Причем разразившаяся стихия не отметилась рекордом осадков. Что же произошло?



Ялту и Керчь поразили не столько дожди, сколько многолетнее наплевательское отношение к развитию городского хозяйства. Давным-давно человечество придумало ливневую канализацию, но в этих крымских городах, как и во многих других в России, о хорошей ливнёвке не слышали.



После всего произошедшего в Симферополе власти задумались об обновлении своей ливнёвки, но оказалось, что это очень дорого. Её проектирование и строительство оценили в 30 миллиардов рублей. В масштабах Крыма - расходы невероятные, потому что весь бюджет республики на 2021 год составляет 153, 3 млрд рублей. Из них 48 млрд руб. – собственные доходы Крыма, остальное – федеральные субсидии и субвенции, которые нельзя потратить на городскую канализацию, потому что они целевые.



Тем временем нынешние потери после затопления Ялты и Керчи всё равно куда выше. Теперь придётся переселять людей из разрушенных зданий и восстанавливать города.



Подробности читайте на нашем сайте в статье Андрея Угланова: «Наводнение в Ялте и Керчи выявило проблему городских ливнёвок»





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