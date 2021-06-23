Композитор Раймонд Паулс: «Слушайте на Лиго мой концерт, тогда похмелья не будет»

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23 июня 2021, 15:38 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Латвия в ожидании долгожданного праздника Лиго! Латвийцы готовятся с особым усердием, чтобы хорошенько отдохнуть в Янову ночь. Обычно, на праздник Лиго Маэстро Раймонд Паулс гастролировал по разным уголкам страны с концертами, но коронавирус внес свои изменения – ограничения. А концерт прославленного композитора Латвии состоится… по телевизору!

«Сейчас особенно не поездишь, но 23 июня смотрите по ТВ мою новую программу. Ее начали создавать в начале года. Пригласил своего друга Яниса Петерса написать стихи о летнем солнцестоянии, о том, как мы обычно празднуем наш праздник. Янис любит позвонить мне вечерком и поговорить по телефону… час примерно. Написал хорошие стихи. Мне осталось только сочинить музыку. Записали с юмором. Желаю всем, чтобы поменьше пили, а слушали мой новый концерт, тогда и похмелья не будет».

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