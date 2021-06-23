Ефим Фикс назвал инцидент в Чёрном море у берегов Крыма с британским эсминцем попыткой проверить Россию

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23 июня 2021, 15:03 Источник: ТАСС

MOD Russia, globallookpress.com

Появление в Чёрном море у берегов Крыма в среду эсминца Defender ВМС Великобритании и появление этого военного корабля у российской границы - провокация. Первый вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс заявил, что Запад всячески пытается проверить Россию "на зуб", на бдительность.

Он считает, что пора им "ответить очень серьезно на эти все провокации". Ефим Фикс подчеркнул, что Россия чётко обеспечивает свою безопасность на границах, в том числе на Чёрном море.

Пограничники заметили эсминец Defender ВМС Великобритании, он находился в районе мыса Фиолент. Судно зашло в территориальные воды на три километра. Эсминец отогнали Черноморский флот совместно с Пограничной службой ФСБ РФ. Пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик Су-24М - предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. Тогда Defender развернулся и покинул границы территориального моря РФ.

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