Песков cообщил, что в Кремле нет информации об обсуждении введения в России локдауна из-за COVID-19

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23 июня 2021, 14:00 Источник: ТАСС

Павел Кашаев, globallookpress.com

Введение в России нового локдауна в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19 в настоящее время не обсуждается. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, в среду заявил, что Кремль не располагает информацией о том, чтобы какие-то из российских регионов сейчас собираются вводить строгие ограничения из-за ситуации с коронавирусом.

По словам Пескова, нет таких планов и на федеральном уровне. Пресс-секретарю главы государства задали вопрос, считают ли в Кремле достаточными меры по борьбе с пандемией, введенные в Москве.

По словам Пескова, здесь важно мнение не Кремля, а какие решения принимает в рамках особых полномочий регион. "Именно регион определяет меры, которые должны приниматься в настоящих условиях", - пояснил он.

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