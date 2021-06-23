Песков cообщил, что в Кремле нет информации об обсуждении введения в России локдауна из-за COVID-19
23 июня 2021, 14:00Источник:
ТАСС
Введение в России нового локдауна в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19 в настоящее время не обсуждается. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, в среду заявил, что Кремль не располагает информацией о том, чтобы какие-то из российских регионов сейчас собираются вводить строгие ограничения из-за ситуации с коронавирусом.
По словам Пескова, нет таких планов и на федеральном уровне. Пресс-секретарю главы государства задали вопрос, считают ли в Кремле достаточными меры по борьбе с пандемией, введенные в Москве.
По словам Пескова, здесь важно мнение не Кремля, а какие решения принимает в рамках особых полномочий регион. "Именно регион определяет меры, которые должны приниматься в настоящих условиях", - пояснил он.
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