Температурные рекорды в Санкт-Петербурге наблюдаются уже пятый день подряд

Аргументы Недели → Общество 13+

23 июня 2021, 13:33

pixabay.com

В Северной столице синоптики уже пятый день подряд отмечают рекордные показатели максимальной температуры воздуха. Этой информацией поделился ведущий специалист “Фобоса” Михаил Леус. Он написал об этом в Facebook.

По его словам, на главной метеостанции города можно было наблюдать плюс 31,4 градуса в 10 часов утра. Леус подчеркнул, что в такой же день 1917 года температура воздуха в Санкт-Петербурге была меньше на 0,7 градуса.

Специалист также отметил, что речь не идет об окончательных цифрах, ведь позже днем воздух прогреется еще сильнее. Леус допустил, что город может побить температурные рекорды вновь, сообщает RT.

Некоторое время назад от Гидрометцентра поступала информация о том, что в центре страны к середине недели температура воздуха достигнет плюс 36 градусов.

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