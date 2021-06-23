Собянин открыл сразу четыре поликлиники после комплексной реконструкции

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23 июня 2021, 13:10

Фото В. Новикова. Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы осмотрел филиал №3 городской поликлиники №6, где недавно завершилась комплексная реконструкция. Одновременно с этим по видеосвязи мэр открыл еще три поликлиники после реконструкции: филиал №2 ДГП №122 в Гольяново, филиал №2 ГП №2 в Чертаново Центральном, филиал №4 ДГП №10 в Черемушках.



«Наверное, не все из вас верили, что мы достаточно быстро проведем такую мощную реконструкцию ваших поликлиник, сделаем из такого морально и физически устаревшего здания такое современное здание с современным оборудованием, самым современным, которое есть в городе. Я думаю, одним из самых современных в мире. Это такой хороший шаг вперед в развитии нашей амбулаторной службы, поликлинической службы. Очень важно, что новые поликлиники комплектуются врачами, которые востребованы местным населением, комфортные для посетителей и, надеюсь, для вас», - отметил Сергей Собянин.



Он выразил благодарность коллективу врачей за их работу в период пандемии коронавируса.



«Я знаю, что в поликлинике №6 есть КТ-центр, в который поступают больные COVID-19, и пункты вакцинации, бригады, которые амбулаторно обслуживают больных COVID-19, и это большой объем и нагрузка для врачей», - подчеркнул мэр столицы.



Пресс-служба мэра и правительства Москвы сообщает, что все реконструированные поликлиники откроются для пациентов в понедельник. Отмечается, что они теперь на 100% соответствуют новому московскому стандарту качества и комфорта медицинской помощи: рассадка врачей по кабинетам организована таким образом, чтобы снизить вероятность возникновения очередей; для пациентов с симптомами инфекционных заболеваний создан отдельный вход через фильтр-бокс; для врачей и медицинских сестер оборудованы уютные комнаты отдыха; прилегающая территория благоустроена и озеленена.



Филиал №3 городской поликлиники №6 расположен в четырехэтажном здании в 3-м Новомихалковском проезде. Реконструкция здания длилась год. В ходе работ помещение было практически полностью перестроено: обустроен новый фасад, заменены инженерные коммуникации, внутренние перегородки, лифты, дверные и оконные блоки, выполнена внутренняя отделка.



По окончании работ в поликлинике установлено более 2,5 тыс. единиц современного медицинского оборудования. Мощность учреждения составляет теперь 750 посещений в смену. В здании поликлиники работают 67 человек: 28 врачей, 23 медицинских сестры и 16 сотрудников прочего персонала.



В 2020-2021 годы в Москве завершилась реконструкция 15 зданий поликлиник. Ведутся работы по реконструкции еще 60 зданий городских поликлиник, которые планируется завершить до конца текущего года.





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