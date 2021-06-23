Эксперты ВОЗ обнаружили недочеты на одном из российских предприятий по производству вакцины от COVID-19

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23 июня 2021, 13:22 Источник: РИА Новости, ТАСС

фото: Pool/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Комиссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) провела инспекции на четырех фармацевтических предприятиях производства вакцин и обнаружила недочеты на одном из них. Предприятие «Фармстандарт-УфаВИТА (Ufa Vitamin Plant) уже исправляет недочеты.

Замечания экспертной группы опубликованы на сайте ВОЗ. По итогам проверки предприятии в Уфе эксперты обеспокоили целостностью данных и результатами тестов микробиологического и связанного с окружающей средой мониторинга во время производства, а также качеством контроля в отношении вакцины Gam-COVID-Vac.

В общей сложности ВОЗ назвала шесть пунктов, в которых высказана озабоченность в отношении производства на этом предприятии. Замечания доведены до компании-производителя и регулирующих органов России.

Пресс-служба Минпромторга сообщила, что делегация ВОЗ проинспектировала четыре предприятия из семи. При этом результаты инспекции не ставят под сомнение качество вакцины «Спутник V», так как каждая её партия проходит тройную проверку.

Вакцина «Спутник V» в России производится на семи предприятиях: филиал «Медгамал» центра имени Гамалеи, «Биннофарм», «Р-Фарм», «Биокад», «Генериум», «Лекко» и «Фармстандарт-УфаВИТА».

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