Коронакризис и реформы уменьшили количество пенсионеров на 600 тысяч

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23 июня 2021, 13:04

Увеличение возраста выхода на пенсию в России заметно сократило количество пенсионеров. Коронавирус увеличил смертность людей пожилого и старческого возраста. В итоге Пенсионный фонд сэкономил несколько миллиардов рублей. Но улучшения жизни пенсионеров не произошло.



На конец апреля в стране насчитывалось 45,6 миллиона пенсионеров. В 2020 году их было на 600 тысяч больше. Экономия составляет 100 млрд руб. в год. Такую цель преследовали инициаторы пенсионной реформы? Через два года расходы на выплату пенсий уменьшатся до 7,9% ВВП при текущем уровне в 8,6%. Таким образом сокращается дефицит Пенсионного фонда. Но пенсий на жизнь всё равно не хватает. Многие пенсионеры вынуждены работать. Часть россиян, не добравших достаточного количества пенсионных баллов, может рассчитывать только на социальную выплату вместо страховой, размер которой в два раза больше.



Несмотря на увеличение пенсионного возраста, в стране ощущается большой дефицит рабочих кадров.





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