Парусник «Паллада» отправился из Владивостока по следам экспедиции Витуса Беринга

Парусник «Паллада» отправился в Берингово море и проделает путь почти до 65-го градуса северной широты. Судно достигнет Камчатки, Эгвекинота, Анадыря и бухты Провидения.
«Плавание под флагом этой экспедиции многое значит и для меня, и для экипажа, и для курсантов. Курсанты, прикасаясь к этому событию, по-другому начинают смотреть на морской мир и на морскую профессию», – отметил капитан «Паллады» Николай Зорченко.
Одна из главных целей морской практики – научить курсантов работать в любых условиях. Расслабляться на севере им не придется. Их ждут холодное море, суровый климат и шторма. По словам Николая Зорченко, для курсантов это останется впечатлением на всю жизнь, и они станут настоящими мужчинами.
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