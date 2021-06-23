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Парусник «Паллада» отправился из Владивостока по следам экспедиции Витуса Беринга

, 12:53 Источник: Кедровая Падь

Парусник «Паллада» отправился из Владивостока по следам экспедиции Витуса Беринга
Фото из открытых источников

Парусник «Паллада» отправился в Берингово море и проделает путь почти до 65-го градуса северной широты. Судно достигнет Камчатки, Эгвекинота, Анадыря и бухты Провидения.

«Плавание под флагом этой экспедиции многое значит и для меня, и для экипажа, и для курсантов. Курсанты, прикасаясь к этому событию, по-другому начинают смотреть на морской мир и на морскую профессию», – отметил капитан «Паллады» Николай Зорченко.

Одна из главных целей морской практики – научить курсантов работать в любых условиях. Расслабляться на севере им не придется. Их ждут холодное море, суровый климат и шторма. По словам Николая Зорченко, для курсантов это останется впечатлением на всю жизнь, и они станут настоящими мужчинами.

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