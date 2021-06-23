Самая мерзкая еда в мире: пенис быка, кровь с молоком и коктейль с человеческим пальцем

Аргументы Недели → Общество 18+

23 июня 2021, 13:03 Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество

Фото из открытых источников

Мы привыкли к тому, что гордостью национальной кухни разных стран мира становятся самые вкусные блюда. Утка по-пекински, мексиканский тако, украинский борщ и итальянская паста… просто пальчики оближешь! Но… есть и другая сторона. Некоторые шедевры национальной кухни могут не только вызвать тошноту, но и напугать до чертиков. «Аргументы недели» составили список самых странных и омерзительных блюд всего мира и готовы вместе с вами убедиться в том, что человек действительно всеяден.

САННАКЧИ

Это блюдо корейской и японской кухни буквально воплощение живодерства. Почему? Да потому что это живой осьминог! Его приправляют кунжутным маслом, обсыпая кунжутными семенами для лучшего раскрытия вкуса, а потом подают или целиком, или разрезая на кусочки, которые шевелятся прямо в вашей тарелке.

Для корейцев и японцев саннакчи – любимая холодная закуска. Ее предпочитают брать к соджу. Несмотря, кстати, даже на то, что это очень опасно. Из-за сокращения мускул осьминога при поедании, они могут перекрыть доступ воздуха через горло.

Неоднократно во время поедания саннакчи люди умирали от удушья, но корейцы и японцы продолжают заказывать живое блюдо в ресторанах и барах, игнорируя не только всякие принципы гуманизма, но и правила собственной безопасности.

КАСУ МАРЦУ

«Гнилой» или «червивый» сыр, называемый на сардинском «касу марцу», представляет собой сыр пекорино, который передержали настолько, что в нем появились личинки сырных мух!

Когда сыр подают, гурманам рекомендуют защищать глаза, потому что некоторые личинки прыгают на расстояние до 15 см и могут попасть прямо к вам в глаз. А выковыривать их или нет – каждый решает сам. Любителей рисковать полно.

ВИНО ИЗ МЫШЕЙ

Если вы ценитель вин с французских виноградников, напитки из Китая вам вряд ли придутся по душе. И если к крепким напиткам со змеями внутри многим не привыкать, то вино из новорожденных мышек звучит уже как-то совсем дико.

Рисовое вино и мыши, которых помещают в него настаиваться примерно на год, китайцы называют «эликсиром здоровья» и используют этот 40-55-градусый ужас чаще всего для лечения импотенции у мужчин. Пить много его нельзя, потому что можно умереть. А на вкус это «чудо» как бензин. Ох уж эта Азия…

ТУНЦЗЫДАНЬ И БАЛЮТ

Особые отношения у азиатов, кстати, и к яйцам. Например, в китайской провинции Чжэцзян есть традиционное блюдо под названием «тунцзыдань» или «яйцо мальчика». Этот весенний деликатес представляет собой куриные яйца, которые варят в моче, собранной строго у мальчиков, не достигших половозрелости.

Чтобы моча проникла внутрь, после суточной варки скорлупу надбивают, а когда она трескается, яйца считаются готовыми к употреблению. К слову, моча мальчиков в Китае – традиционное средство китайской медицины. А чтобы ее собрать, в школах региона устанавливают специальные вёдра, в которые мочатся мальчики до 10 лет. При этом только здоровые.

Лечатся яйцами и на Филиппинах (а еще во Вьетнаме, Малайзии, Таиланде и некоторых других странах Юго-Восточной Азии). Там популярным и сугубо мужским блюдом считается «балют» – это вареное утиное яйцо, в котором уже сформировался утенок!

У него есть перышки, хрящи и даже клюв. Но потенция для азиатских мужчин всегда была на первом месте. Если верить свойствам, которые приписывают балюту, то этот афродизиак поможет обрести небывалую мужскую силу. И ведь не жалко же пернатых!

ТЕПА

Аляска, что не удивительно, славится любовью к лососю. Но любовь их, кажется, зашла слишком далеко. Их традиционное блюдо «тепа» или «вонючие головы» несколько… странное. Но все это ради экономии – чтобы не пропадало. Головы рыб вместе с потрохами складывают в деревянную бочку и закапывают в землю на неделю-две. А когда они «доходят», едят прямо сырыми.

СУП ИЗ БЫЧЬИХ ПЕНИСОВ

Про азиатские афродизиаки говорить можно, видимо, бесконечно. На Филиппинах решили не мелочиться. Там верят, что мужская сила возрастет от супа из бычьего пениса и яичек.

В Китае есть похожий аналог, который называется «Дракон в пламени страсти» – это жареный пенис яка, который подают на огромной тарелке. Какое блюдо, такая и тарелка. К каким параметрам стремятся китайцы, думаем, понятно.

КРОВЬ С МОЛОКОМ И КРОВЯНЫЕ БЛИНЧИКИ

Если в России «кровь с молоком» это скорее прилагательное, в Африке – излюбленное блюдо. Снова в целях экономии. Корова, по убеждению некоторых африканских племен, слишком ценна, чтобы съедать ее только ради мяса. Поэтому свежую кровь добывают иногда без ущерба для животного, а потом смешивают с его же молоком. Это, кстати, помогает выжить во время засухи и голода.

Не гнушаются свежей кровью и Швеция с Финляндией. Вот только там не мешают ее с молоком, а используют вместо него. И готовят блины. Подают с жареной олениной или свининой. По вкусу блюдо напоминает кровяную колбасу.

КОКТЕЙЛЬ «КИСЛЫЙ ПАЛЕЦ»

Этот напиток подают только в канадском баре Sourtoe Cocktail Club, получившем название «Кислый палец». Все из-за коктейля, который подают только там. Его главным ингредиентом является настоящий засушенный палец человеческой ноги.

История коктейля восходит к 1920 году – оригинальный рецепт коктейля включал мумифицированный в бутылке с алкоголем человеческий палец. Сначала он был только один, а потом его случайно проглотил один из посетителей, а хозяева бара стали искать чем его заменить. Один из посетителей пожертвовал свой палец, а потом части тела стали присылать в бар один за другим. В общем, съеденный ингредиент больше никого не пугает, а от желающих попробовать напиток нет отбоя. И главное правило: «пейте быстро или медленно, но губами до пальца все равно дотроньтесь».

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