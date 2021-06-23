В России за сутки выявлено 17 594 новых случая заражения COVID-19, максимальное количество с февраля
23 июня 2021, 12:32
В России за сутки выявлено 17 594 новых случая заражения COVID-19, максимальное количество с февраля. Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа диагностированы во всех 85 регионах РФ.
В Москве за прошедшие 24 часа зафиксировано 6 534 новых случаев COVID-19. В Подмосковье - 2 323 новых случая. В Санкт-Петербурге прирост по ковиду - 1 092 зараженных.
Всего в период пандемии коронавируса в России зарегистрировано пять миллионов 368 тысяч 513 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
Скончались за сутки 548 пациентов, у которых было подтверждено заражение ковидом. Всего за период пандемии скончались 130 895 человек.
Выздоровели и выписаны за предыдущие 24 часа 12 660 пациентов. За время пандемии - 4,9 миллиона человек.
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