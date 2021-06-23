Бочкарёв: Первый участок Рублево-Архангельской линии метро улучшит транспортное обслуживание свыше 500 тыс москвичей

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23 июня 2021, 10:58

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев заявил, что запуск первого участка Рублево-Архангельской линии метро улучшит транспортное обслуживание более 500 тыс. москвичей.



«Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки первого участка Рублево-Архангельской линии метро, на котором возведут шесть станций. Ими будут пользоваться более 530 тыс. москвичей. Открытие этого участка улучшит транспортную доступность нескольких районов Москвы, в том числе Митино, Строгино, Хорошево-Мневники, включая кварталы реновации и территории комплексной застройки», - сообщил Андрей Бочкарев.



Он подчеркнул, что запуск Рублево-Архангельской линии привлечет новые инвестиции, которые поспособствуют появлению социальных объектов и рабочих мест в шаговой доступности.



Уточняется, что вблизи будущих станций Рублево-Архангельской линии находится бывшая промзона «Октябрьское поле», где на территории свыше 47 га ведется строительство жилого квартала с социальной инфраструктурой.



Гендиректор компании «РГ-Девелопмент», которая осуществляет комплексную застройку «Октябрьского поля», Татьяна Тихонова, отметила, что открытие новых станций метро значительно повысит качество жизни на месте бывшей промзоны.



Известно, что ранее Сергей Собянин утвердил проект планировки первого участка Рублево-Архангельской линии метро от станции «Шелепиха» до станции «Липовая роща». Протяженность нового участка метро составит 12,65 км. На нем планируется возвести шесть новых станций.





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