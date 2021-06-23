Обязательная вакцинация от коронавируса введена для отдельных категорий граждан в Краснодарском крае

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23 июня 2021, 10:21 Источник: сайт администрации Краснодарского края

фото с сайта admkrai.krasnodar.ru

На Кубани в среду, 23 июня, ввели обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции. Пойти на эти меры правительство Краснодарского края решило в связи с ростом числа заболевших коронавирусом COVID-19.

С просьбой ввести обязательную вакцинацию работающих в сфере услуг в регионе к губернатору Вениамину Кондратьеву обратились ведущие врачи края.

Глава краевого управления Роспотребнадзора Мария Потемкина 23 июня подписала постановление, согласно которому необходимо провести вакцинацию не менее 60% от общей численности сотрудников организаций.

Обязательная вакцинация коснется работающих в сферах образования, общепита, торговли, сферы бытового обслуживания, туризма, транспорта.

Постановление об обязательной вакцинации не распространяется на работников, имеющих противопоказания к прививке.

Обязательная вакцинация от коронавируса введена в ряде российских регионов для определённых категорий населения из-за резкого роста числа заражений ковидом.

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