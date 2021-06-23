Названы самые обеспеченные врачами территории Челябинской области

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23 июня 2021, 10:08 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

В государственных организациях региона трудится свыше 36 тысяч медицинских работников.

Кадровое обеспечение системы здравоохранения Южного Урала стало одной из тем прошедшего совещания губернатора Алексея Текслера с главами муниципалитетов. Как сообщил заместитель министра здравоохранения Челябинской области Дмитрий Тарасов, в государственных и муниципальных учреждениях региона трудится практически 11 тысяч врачей и свыше 25 тысяч специалистов среднего звена. По итогам 2020 года самыми обеспеченными врачами территориями признаны Челябинск, Магнитогорск, Миасс, Кыштым, Коркинский район, а средним медицинским персоналом — Магнитогорск, Миасс, Златоуст, Нязепетровский и Брединский районы.

Как и другие субъекты страны, Челябинская область остро нуждается в квалифицированных кадрах для сферы здравоохранения. На решение этой проблемы направлен ряд государственных и муниципальных мер, они предусмотрены и для студентов-медиков, и для профессионалов. Продолжаются выплаты участникам программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», с 2021 года их получателями могут стать акушерки и медицинские сестры. В числе новых областных программ — приобретение служебного жилья для медработников.

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