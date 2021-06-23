В Минздраве Белоруссии сообщили об обнаружении в Минске индийского штамма коронавируса «дельта»

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23 июня 2021, 09:20

Aleksander Polyakov, globallookpress.com

В Минске обнаружили новый индийский штамм коронавирусной инфекции - «дельта», В.1.617.2. В Telegram-канале Минздрава Белоруссии отметили, что индийский штамм коронавирусной инфекции «дельта» обнаружен только в столице Беларуси.

В ведомстве также отметили, данных о серьёзных осложнениях, вызываемых индийским штаммом COVID-19, нет, - передаёт RT.

По словам специалистов, ключевой причиной распространения мутации коронавируса является несоблюдение гражданами положенных мер предосторожности и медленная иммунизация населения.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил об отсутствии необходимости вводить в стране обязательную вакцинацию от коронавируса.

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