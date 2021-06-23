Мистическая ночь: Латвия готовится к празднику Лиго

Аргументы Недели → Общество 13+

23 июня 2021, 09:10 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Совсем скоро латвийцы будут праздновать Лиго! Удивительно, как этот, дошедший из глубины веков День летного солнцеворота, сплотил всех жителей страны: кругом улыбки, цветы, пожелания счастья и, конечно, прекрасное настроение!

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ГУНАРСА И АЙВИТЫ КУТРЫ

Для всех латвийце праздник Лиго или Янов день – обновление! Латыши бережно хранят свои традиции, и верят, что с этого дня жизнь непременно станет лучше! И это прекрасно!

Что значит традиции на Лиго? А это философия, которая идет из глубины веков: наши предки отлично знали, как обустроить свою жизнь, и из поколения в поколение передавали нам свой опыт.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ГУНАРСА И АЙВИТЫ КУТРЫ

Итак, что за праздник Янов день?

День летнего солнцеворота – самый длинный день в году. На Лиго чествовали и Яниса, который считался божеством плодородия в Латвии. Кстати, этот Бог был известен во всей Европе: например, у древних римлян Бог Янус определял смену времени года. Почему Лиго? В этот день люди пели песни, которые имели припев «лиго»: считалось, что таким образом они обращаются к Солнцу, чтобы оно поднялось над верхушками деревьев. В современном фольклоре «лиговать» - праздновать!

Этот древнейший праздник, канун Яновой ночи – Травяной день! Все девочки, девушки женщины в эту ночь собирали травы! Почему? Травы были наделены огромной лечебной силой: собирали клевер, ромашку, мяту, валериану, зверобой. А из красивых полевых цветов делали букеты, венки и украшали дома. Кстати, жилище принято украшать ветками молодых дубков, рябин, берез. Особенно, конечно, ценился дуб – символ силы и благополучия…

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ГУНАРСА И АЙВИТЫ КУТРЫ

Праздник, действительно, прекрасный! Тем более, синоптики обещают на Лиго прекрасную погоду!

Как готовятся к празднику Лиго популярные люди Латвии? Специально для Балтийского бюро «Аргументы Недели».

Экс-министр благосостояния Латвии, депутат Сейма Рамона Петравича:

«Для меня Лиго – самый магический и долгожданный праздник в году. Этот праздник для наших предков был полон богатыми традициями, который ассоциируется с различными ритуалами… Наши предки считали, что в ритуалы, традиции могут освободить их от всего ненужного, плохого… А вот привнести в жизнь хорошее, способствовать плодородию земли и счастью – непременно помогут.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА РАМОНЫ ПЕТРАВИЧИ

Я верю в ритуалы, традиции. Конечно, у нас в семье они есть! Во-первых, украшаем дом, готовим Янов костер, есть традиционные блюда: в моем доме обязательно есть ветки дуба, листья папоротника, как символ домашнего благополучия. Очень серьезно надо отнестись к Янову костру, чтобы он принес благополучие, процветание, счастье в семью. В нашей семье принято плести традиционные венки из разных цветов: например, я люблю пионы! Пионы – символ женственности и красоты! Иногда доверяем плетение венков профессионалам: они вкладывают в них свой труд, добрую энергетику, которая необходима именно нам! Поверьте, венки на Лиго – не просто «декорация», а энергия и мудрость веков. Обычно, мы вплетаем с моими дочками цветы пиона! Что касается праздничного стола, то я сама еду рано утром на базар и выбираю то, что необходимо для блюд: обычно я пеку, кстати, по бабушкиному рецепту, булочки, пироги… Я не очень много кладу мясо в пирожки – мы так любим, а вот яблочный пирог – прекрасен! Тонко раскатываю тесто и кладу много, много яблок. Удивительно вкусно! А вот традиционный напиток пиво – не пью! И не очень люблю сыр с тмином… Да, вот так получилось. Если мне захочется выпить немного алкоголя, то могу виски с колой, или ром с виноградным соком. А еще у нас традиция – топить баню! Это прекрасное духовное очищение: ты словно возрождаешься, преображаешься и в тебе много позитивной энергии. Такое обновления, по моему мнению, каждому просто необходимо! И есть у меня мечта! Я желаю босиком прогуляться по утренней росе: все не получалось как-то у меня… Есть традиция: человек пройдется по утренней росе на Лиго, то будет здоров весь год! А если женщина пройдется и умоется росой, то будет красивой и желанной! Я надеюсь, что сумею в эти дни съездить на Колку (Мыс Колка на побережье Латвии): место встречи двух морей… А еще… с одной стороны берега солнце заходит, а с другой стороны появляется: в одном месте ты можешь увидеть и восход, и закат. Мистика! Дорогие мои, я всем вам желаю встретить весело и душевно праздник Лиго! Пожелайте всего доброго себе, своим близким! Мира, понимания, благоденствия! Я с открытой душой желаю вам счастья! И знаю, что оно обязательно нам улыбнется!»

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ГУНАРСА И АЙВИТЫ КУТРЫ

Экс-глава Конституционного Суда Латвии, юрист, педагог ЛУ, политик Гунарс Кутрис с супругой Айвитой:

«Мы просто обожаем праздник Лиго! И ждем, готовимся к нему: маринуем мясо для шашлыков, украшаем наш дом, зовем друзей и проводим весело! Обязательно танцуем, прыгаем через костер и, конечно, собираем целебные травы! В это волшебную ночь природа нам дарит здоровья! Мы точно знаем, что в этот день и магическую ночь непременно произойдет, что-то доброе, светлое и заветное желание сбудется! Нужно просить с открытым сердцем Небеса! И тогда счастье обязательно постучится в ваши двери! С Праздником! Добра, Вам!»

Продолжение следует…

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