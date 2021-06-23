Челябинские врачи провели пятую операцию по трансплантации сердца

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23 июня 2021, 07:13 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Источник — пресс-служба ЧОКБ

Вчера пациента выписали из областной больницы.

7 мая специалисты Челябинской областной клинической больницы выполнили ортотопическую трансплантацию сердца. Пациент — 55-летний Андрей Богданов — несколько лет страдал от хронической ишемии. Медикаментозное лечение и стентирование помогли лишь на некоторое время, поэтому мужчине установили кардиовертер-дефибриллятор, а в прошлом году провели комплекс обследований и включили в лист ожидания на пересадку.

Андрей Богданов признался: когда ему позволили из больницы и пригласили на операцию, он согласился без лишних раздумий. Процедура прошла успешно, контрольные измерения дали удовлетворительные результаты. 22 июня пациента выписали из медицинского учреждения, теперь он будет находиться под амбулаторным наблюдением.

Такие операции южноуральские врачи проводят под контролем коллег из московского института трансплантологии имени Шумакова. Прошедшая в мае пересадка стала пятой по счету для челябинских специалистов. Как пояснил заведующий отделением кардиохирургии ЧОКБ Михаил Нуждин, трансплантация сердца — сложная процедура, и с технической, и с организационной точки зрения. В многочасовом процессе задействуются не менее 25 сотрудников. Благодаря их работе у пациентов появляется шанс прожить еще 12-20 лет.

«Люди, которые идут на этот шаг, находятся в безвыходной ситуации, — прокомментировал главный врач областной клинической больницы Дмитрий Альтман. — Единственным радикальным способом решения этой ситуации является пересадка сердца. Лист ожидания на трансплантацию сердца пополняется постоянно. Самое сложное, чтобы эти люди дожили до своей операции».

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