COVID-19 выбирает безответственно относящихся к вакцинации

Аргументы Недели → Общество 13+

23 июня 2021, 04:29

фото из архива еженедельника "Аргументы неделi.Приморье"

Количество заболевших в Приморье увеличивается. Причём, рост фиксируется последние пять недель. В крае сразу приступили к перепрофилированию под ковидные госпитали лечебных учреждений, уже подготовлены две больницы и отделения стационаров, оборудовано более 800 дополнительных коек. Как отмечают в министерстве здравоохранения Приморского края, план развертывания коечного фонда корректируется ежедневно с учётом эпидобстановки.

Между тем, этим летом в структуре госпитализированных медики отмечают увеличение доли молодых людей.

«Если раньше мы говорили, что люди среднего возраста переносят инфекцию относительно легко, кроме тех, у кого есть сопутствующие серьёзные заболевания, то сейчас среди госпитализированных каждый седьмой пациент – младше сорока лет. Около двадцати процентов ­– люди сорока-шестидесяти лет. То есть удельный вес старшей возрастной группы в структуре госпитализированных уменьшился», – подчёркивает заместитель председателя краевого правительства – министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

Такая статистика, по мнению специалистов, объясняется более ответственным подходом граждан старшего возраста к вакцинации.

«Мы с самого начала прививочной кампании делали упор на необходимость вакцинации именно старшей возрастной группы. Поэтому сегодня и видим снижение численности этих пациентов в числе госпитализированных. В реестре вакцинированных лица старше шестидесяти пяти лет занимают до сорока трёх », – отмечает Анастасия Худченко.

Медики рост числа заболевших среди людей молодого возраста связывают с особенностями инфекции этого сезона. Но при этом подчёркивают: важно помнить, что COVID-19 сегодня является вакциноуправляемой инфекцией. В крае все жители старше 18 лет имеют возможность пройти бесплатную вакцинацию в стационарных и мобильных пунктах, развёрнутых в каждом муниципалитете Приморья.

На 22 июня в Приморье, по данным оперативного штаба, коронавирусом заболели еще 102 человека, за весь период эпидемии – 45 822, выздоровели 42 111 граждан (+42 за сутки). Вакцинацию прошли 188 251 человек, из них 144 697 уже поставили обе прививки поставили.

Напомним, бесплатная вакцинация населения от коронавирусной инфекции проводится в рамках реализации региональной госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020 - 2027 годы.

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