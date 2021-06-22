22 июня исполнилось 75 лет академику Виктору Ивановичу Петрику

Аргументы Недели → Общество 13+

22 июня 2021, 22:30

Фото из открытых источников

Этот человек опередил время. Весь его путь в российской науке подтверждает, что истинные ученые у нас не в чести. Это был поистине тернистый путь, на котором если и встречались участки, усыпанные розами, то это были розы с огромными шипами.

Его парадоксально устроенный ум находил такие решения, которые его ученым коллегам постоянно казались антинаучными. Просто в силу того, что он умел смотреть в ином направлении, чем все. Кому понравится такой конкурент? Академика Виктора Ивановича Петрика постоянно пытались ошельмовать, смешать с грязью. Коллеги не скупились на грязные эпитеты в его адрес. Но ни пристрастность научного сообщества, ни препоны его исследованиям не могли заставить его остановиться, отступить от своих идей. Он свято верил в свою правоту и упрямо шел вперед. История его успеха - это история борьбы. Борьбы с косностью, завистью. Несмотря на все происки недоброжелателей, он достиг многого. Академик Петрик является генеральным директором и научным руководителем НИИ физики фуллеренов и новых материалов, учреждённого в Москве Российской академией естественных наук, Фондом президентских программ и самим В.И. Петриком. Академик ряда общественных академий: Петровской академии наук и искусств, Санкт-Петербургской академии истории науки и техники, Международной славянской академии наук, образования, искусств и культуры, Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы. Член Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка. Получил от РАЕН четыре диплома на научные открытия. Так высмеиваемый завистниками графен, изучению и применению которого Петрик посвятил часть своей жизни, сегодня широко применяется, посрамив злословов. Основными направлениями его научной деятельности являются фундаментальные исследования и технологии в области фуллеренов, наноуглеродных структур, кристаллографии и оптических керамик, а так же, углеродных сорбентов с уникальными свойствами.

Редакция «Аргументов недели» поздравляет этого уникального талантливого человека и желает ему стойкости, оптимизма и успехов в его нелегком труде.







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