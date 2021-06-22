Обвиняемый экс-мэр Айвар Лембергс организовал слежку за прокурором

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22 июня 2021, 21:50 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Обвиняемый в тяжких преступлениях экс-мэр Вентспилса Айвар Лембергс, которого суд первой инстанции признал виновным во взяточничестве, во время судебного заседания организовал слежку за прокурором, используя свое влияние на некоторых должностных лиц из Бюро по борьбе и предотвращению коррупции.

Об этом рассказала судья Ирина Янсоне.

Судья напомнила, что г-н Лембергс признан виновным в тяжких и особо тяжких преступлениях и приговорен к реальному тюремному сроку. Суд посчитал, что у Лембергса может появится намерение избежать исполнение приговора. Суд констатировал, что экс-мэр осознанно затягивал судебный процесс: в ходе заседаний пытался оказывать влияние и на прокурора, и на свидетелей. Это влияние реализовывалось, как через угрозы, так и через компанию «черного пиара». По словам судьи, г-н Лембергс незаконно собирал информацию о прокуроре, чтобы таким образом добиться желаемого прогресса в процессе.

Экс-мэр Вентспилса Айвар Лембергс находится в тюрьме, полный текст приговора занимает более 1900 страниц.

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