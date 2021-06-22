Власти Москвы пока не приняли решение, вводить ли QR-коды для посетителей тренажёрных залов и торговых центров

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22 июня 2021, 21:52

pixabay.com

Руководство российской столицы еще не приняло решение, начнут ли действовать в отношении граждан, посещающих тренажерные залы и торговые центры, QR-коды. В настоящее время власти изучают этот вопрос, но о принятии решения речи пока не идет. Такое заявление сделал Алексей Немерюк, занимающий пост первого замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы.

Отметим, что некоторое время назад он подчеркивал, что в столичных ресторанах будут обслуживать несовершеннолетних и граждан, у которых имеются противопоказания к прививке от COVID-19. Но лицам с противопоказаниями придется пройти ПЦР-тест, пишет “Свободная пресса”.

Напомним, что в столице России с 28 июня будут допускать в рестораны или кафе лишь тех граждан, которые ранее вакцинировались от коронавирусной инфекции.

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