Сегодня в 4 часа утра представители русского союза Латвии опустили в Даугаву траурный венок​

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22 июня 2021, 21:29 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Сегодня, 22 июня, в 4 часа утра представители Русского Союза Латвии собрались на набережной, чтобы спустить в Даугаву траурный венок – память о страшной дате в истории человечества.

Ровно 80 лет назад в этот день, и в этот час началась Великая Отечественная война, которая унесла миллионы жизней и разрушила судьбы людей. На латвийской земле погибло почти 700 тысяч мирных жителей и солдат Красной Армии.

Член правления партии РСЛ Алексей Шарипов:

«80 лет тому назад. 4 часа утра. Слушая первое военное сообщение. Голос Юрия Левитана торжественный и строгий. Голос, который звучал 1418 дней и ночей. А у нас только один день. Один день из 1418. Мы проводим наши памятные мероприятия и возвращаемся к своим близким и родным. Вспоминаем начало Войны, ставшей потом Великой и Отечественной. Мы на миг оказались памятью там, в 1941. И что мы видим сейчас 22 июня 2021 года? Легионеры СС реабилитированы. Форма Красной Армии, армии-победительницы – запрещена. И мы понимаем, что война с нацизмом не закончилась. Зверь, которого в далеком 1945 удалось загнать обратно в логово, вырвался на свободу с крахом СССР в 1991 году, и вновь шагает по Европе. И мы, дети и внуки солдат-победителей, встаем на пути зла и продолжаем бой».

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