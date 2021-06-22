Депутат Сейма Алдис Гобземс: Правящие выдавили из Латвии сотни жителей, а у нас все «Путин виноват»

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22 июня 2021, 21:01 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Президент Латвии Эгилс Левитс выступил перед депутатами в Сейме: рассказывал, что дела в стране идут хорошо. Не все члены парламента разделили радость президента: политик Алдис Гобземс высказал свое мнение о ситуации в стране.

«Левитс говорил в Сейме. Речь его была пустой. Левитс радовался тому, что ВВП упал меньше, чем мог бы. Я вижу все иначе. Вижу, как наши пенсионеры в пятизвездочных гостиницах пьют шампанское и путешествуют, а не ждут пособия в 2—евро. Я вижу, что «почувствовать себя, как в Европе» - не пять велосипедистов в три ряда на красный цвет, а переполненные туристами города. Мы могли использовать общую сумятицу и экономически подняться на фоне других стран. Но это требует иного видения. Видение лидера. Мы выбираем бутафорские акции вместо рациональных действий. Для нас очень важно выглядеть, а не быть. Г-н Левитс говорит, что мы не слишком «упали», а я знаю место – Клайпеду, где переваливают больше грузов, чем все наши порты вместе взятые. И не замечать этого – признак скудного интеллекта, мягко говоря. Замечать и не понимать – еще хуже. Не замечать, что число латышей сокращается в результате решений Нацблока и «Единства» (латвийские партии-пр. АН), мягко говоря, преступно. Не видеть, что именно их политика выжила из страны сотни тысяч, значит быть соучастником. А у вас «во всем виноват Путин»… Бутафория. Что мы наблюдаем? Обслуживающую власть машину, которая занимается поддержкой разделения людей и дискриминации определенной части. Вам, г-н Левитс, как отцу преамбулы Конституции и человеку, который «бежал» в Германию, не кажется смешным, что Латвия нарушает Конституцию? Примеров хватает: например, ваша идея о поощрении журналистов, которые прославляют правящую власть. Действующий президент не живет настоящим. Его понимание оторвано от реальности. Латвии нужен президент, который тесно сотрудничает с обществом и понимает его повседневные интересы, а не погружается в думы о загробном. Нужно беречь свою страну и народ… у нас другой нет».

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