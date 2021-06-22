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Дети в Москве не смогут посещать рестораны при отсутствии ПЦР-теста

, 20:14 Источник: РБК

Дети в Москве не смогут посещать рестораны при отсутствии ПЦР-теста
pixabay.com

В российской столице несовершеннолетних не будут обслуживать в кафе и ресторанах, если у них не будет при себе отрицательного ПЦР-теста на COVID-19. Этой информацией поделился Алексей Немерюк, руководитель департамента торговли и услуг.

По его словам, теперь у детей не будет возможности посетить в заведении общепита Москвы торжество без наличия упомянутого теста. Немерюк подчеркнул, что он действует в течение трех суток.

Напомним, что ранее столичный мэр Собянин подписал указ, в соответствии с которым заведения общепита будут обслуживать не всех граждан с 28 июня. Попасть в кафе, ресторан смогут те граждане, которые предъявят отрицательный тест на коронавирусную инфекцию с 3-дневным сроком действия, или те, кто в течение последних 6 месяцев переболел коронавирусом. Проверка защиты от COVID-19 будет осуществляться посредством QR-кодов.

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