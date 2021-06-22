Неблагоприятная обстановка с COVID-19 вынудила «ВКонтакте» перенести на конец августа VK Fest

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22 июня 2021, 19:55

Little Big, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Руководство социальной сети “ВКонтакте” объявило о переносе VK Fest. Причиной сдвига мероприятия на более позднюю дату стало увеличение числа случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что VK Fest теперь состоится 28 и 29 августа. С более детальной информацией о мероприятии можно ознакомиться в его официальном сообществе.

Также сообщается, что фестиваль, как и планировалось ранее, пройдет в Парке 300-летия Санкт-Петербурга. Билеты, которые уже были приобретены, действуют на упомянутые даты.

Некоторое время назад поступала информация о том, кто примет участие в этом фестивале. В числе звезд Zivert, Артур Пирожков, Little Big, Ольга Бузова, Artik & Asti, LOBODA, NILETTO, Баста, Елка.

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