Омбудсмен Миронов выразил сомнения, что московские рестораны смогут работать после введения новых ограничений

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22 июня 2021, 19:14 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Московские рестораны, судя по всему, не смогут работать лишь для тех посетителей, которые уже сделали прививку от COVID-19. Такого мнения придерживается Сергей Миронов, омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса российской столицы.

На днях мэр Москвы отметил, что в столице обслуживать не привившихся граждан заведения общественного питания не будут с 28 июня текущего года. Речь шла в том числе о тех, кто не имеет на руках ПЦР-тест или еще не переболел коронавирусной инфекцией.

По словам Миронова, в сложившейся ситуации столичные рестораны вряд ли смогут выжить, принимая во внимание тот факт, что в городе вакцину получили около 14% жителей. Он подчеркнул, что большая часть жителей Москвы рестораны не посещает. “Рестораны, скорее всего, не смогут работать в таком режиме”, - добавил омбудсмен.

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