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Омбудсмен Миронов выразил сомнения, что московские рестораны смогут работать после введения новых ограничений

, 19:14 Источник: РИА Новости

Омбудсмен Миронов выразил сомнения, что московские рестораны смогут работать после введения новых ограничений
pixabay.com

Московские рестораны, судя по всему, не смогут работать лишь для тех посетителей, которые уже сделали прививку от COVID-19. Такого мнения придерживается Сергей Миронов, омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса российской столицы.

На днях мэр Москвы отметил, что в столице обслуживать не привившихся граждан заведения общественного питания не будут с 28 июня текущего года. Речь шла в том числе о тех, кто не имеет на руках ПЦР-тест или еще не переболел коронавирусной инфекцией.

По словам Миронова, в сложившейся ситуации столичные рестораны вряд ли смогут выжить, принимая во внимание тот факт, что в городе вакцину получили около 14% жителей. Он подчеркнул, что большая часть жителей Москвы рестораны не посещает. “Рестораны, скорее всего, не смогут работать в таком режиме”, - добавил омбудсмен.

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