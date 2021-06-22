Берл Лазар заявил о повторении США и Европой ошибок 80-летней давности

В настоящее время страны не демонстрируют единство в борьбе с антисемитизмом и терроризмом на планете. Такое заявление в День памяти и скорби сделал главный раввин России Берл Лазар.
Он подчеркнул, что 80 лет назад Гитлер фактически заставил Советский Союз, Соединенные Штаты и Великобританию объединиться и вместе ему противостоять. По словам Лазара, сегодня в войне с террористами подобное не наблюдается.
Главный раввин России отметил, что на сегодняшний день в США и некоторых европейских государствах можно заметить усиление экстремистской антисемитской пропаганды. Он сообщил, что евреи все чаще подвергаются насилию. При этом задействуют лозунги, аналогичные нацистским. Лазар назвал атаку фашистов на СССР “самым трагическим событием в истории всех народов нашей страны”.
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