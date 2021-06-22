Анастасия Ракова заявила, что вводить локдаун нужно лишь в крайнем случае

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22 июня 2021, 17:05

pixabay.com

Анастасия Ракова, занимающая пост заммэра российской столицы по вопросам соцразвития, придерживается мнения, что решение о локдауне нужно принимать лишь в крайнем случае. Такое заявление она сделала в эфире телеканала "Россия 24".

По ее словам, в настоящее время в Москве наблюдается несколько иная ситуация, нежели весной минувшего года. На то время, как подчеркнула Ракова, российским властям не оставалось ничего, кроме как задействовать серьезные меры.

Специалист отметила, что на сегодняшний день в столице России фиксируется очень большое число заражений COVID-19, однако жителям доступна вакцина. Кроме того, в городе до настоящего времени прививки от коронавирусной инфекции сделали свыше 2 млн граждан. Также Ракова назвала российскую медицинскую систему “суперразвитой”.

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