Город будущего: единая сеть зданий

Аргументы Недели → Общество 13+

22 июня 2021, 16:08 Александр Сенников

Фото:Tim Griffith

Современные жилые дома во многом представляют собой конструктор, где ты можешь выбрать планировку, расположение мебели и не только. Всё упирается лишь в фундамент и вашу фантазию. Жильё в будущем сможет не только менять планировку и мебель, но много чего ещё, что уже сейчас предлагают дизайнеры и архитекторы!

Сами по себе дома будущего будут разные по высоте – жилые до 30 этажей, административные гораздо ниже, а торговые и офисные центры где-то посередине. Высота – один из трендов будущего. На примере Шанхая можно увидеть, что высотки и небоскрёбы, которые пересечены многоуровневыми дорогами, тропинками, даже парками, вполне обыденны и привычны.

Согласно опросу, проведенному среди людей, живущих в разных по высоте домах, многие считают, что высокие дома дополняют облик города, тогда как оставшиеся респонденты думают, что всё-таки высотки портят город. Сейчас уже сложно застраивать город не в высоту – теперь многие поселения развиваются ввысь, а не в ширину. Это связано с четким административным делением и сохранением «зелёных зон».

Тем более, опыт городов США и Европы показывает, что крыши должны быть открыты и использоваться по-разному: от кафе и арт-пространств до обычных проходов. Это здорово преобразовывает город, расширяя пешеходные зоны и открывая уникальные городские пространства.

Так же стоит отметить, что внешний вид здания не всегда должен быть строгим – он может быть украшен граффити или, что еще лучше, зеленью. Вьетнамское архитектурное бюро Vo Trong Nghia не первый год предлагает проекты, где зелень является не только стильным дизайнерским решением, но и экологичной основой фасада.

Пожалуй, одной из главных проблем российских дворов можно выделить хаотичную парковку. Но уже сейчас застройщики решают её подземными парковками или отдельными многоуровневыми. В будущем это будет стандартом при открытии жилищного комплекса.

Из респондентов подавляющее большинство предпочтет парковку под самим зданием или отдельно, но не во дворе. Но кому-то комфортно ставить машину и у дома, но, отметили опрошенные водители, если есть четкая разметка и пространство и для пешеходов, и для автомобилей – для безопасности и удобства.

Доступность каждого дома для инвалидов – отличительная черта зданий будущего. У каждого подъезда есть пандус, специальный заезд, лифты больше, специальное рифление полов позволит слабовидящим ориентироваться в подъезде.

Сами квартиры просторнее, планировка свободнее, при желании одно большое помещение может быть огорожено небольшой стенкой – в апартаментах Нью-Йорка это уже используется не первый год.

Но ощущение открытости создает отнюдь не только панорамное окно или отсутствие множества стен. Встраиваемая мебель – одна из тенденций современного жилья, в том числе и жилья будущего. Словно в фильме жанра фантастики кровать будет подниматься из пола, шкаф будет встроен в стену, оттуда же вытянется и телевизор.

Респонденты видят в этом удобство, которое позволит сэкономить драгоценное пространство. Тем более, сейчас выбор подобных инженерных решений предлагают разные компании – та же IKEA в своих магазинах наглядно демонстрирует как это может выглядеть.

Управляться все будет системой «умный дом». Если сейчас она только начала свое развитие, то через десяток лет будет нормой с телефона включить свет дома, вскипятить чайник, закрыть шторы или поднять себе кровать. Система будет основой жизни в квартире и всем доме. Допустим, в подъезде пожар и система определит степень возгорания. Если пожар не сильный – система пожаротушения сможет справиться и сама, однако если огонь продолжает разгораться, то искусственный интеллект немедленно вызовет пожарных.

То есть, это главная задача «умного дома» – связать все системы и процессы здания, тем самым минимизируя риски и помогая жильцам в разных аспектах.

Современные жильцы еще не все полностью вникли в эту тему, используя лишь часть тех возможностей, что даёт эта система. Но при этом все видят в ней небывалые перспективы, понимая, что неизбежна жизнь в будущем с помощью ИИ.

Таково жилье будущего – открытое, высокое, зелёное и «умное». Архитектура стремится к минимализму. Дома перестанут быть коробками, которые стоят друг у друга, разделяемые дорогами, парками, переулками. Дома станут единой сетью, которая открыта для всех, позволяя превратить обычный жилой дом в целый комплекс с разными услугами: от клиник до магазинов.

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