В Москве количество привившихся граждан превысило 2 млн человек

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22 июня 2021, 15:21

pixabay.com

До настоящего времени в российской столице вакцину от COVID-19 ввели свыше 2 млн граждан. Этой информацией поделился Алексей Хрипун, глава московского департамента здравоохранения, в ходе пресс-конференции сегодня, во вторник.

Он заявил о необходимости активно вакцинироваться. По словам Хрипуна, на сегодняшний день в городе наблюдается непростая ситуация с коронавирусом. Дело в том, что в Москве стремительно распространяется мутировавший "индийский" штамм.

Если говорить в целом о России, то в стране за весь период вакцинации прививку сделали порядка 14,2 млн человек. Речь идет о 9,7% населения государства. Отметим, что первой зарегистрированной в России вакциной от коронавирусной инфекции стал “Спутник V”.

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