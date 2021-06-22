Южноуральцы могут принять участие в федеральном конкурсе радиоведущих

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22 июня 2021, 14:56 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

Победителей ждут призы.

Стартовал конкурс «ВЫБЕРИ РАДИО-TIKTOK'ЕРА СТРАНЫ», его организовали Академия РАР и платформа коротких видеороликов TikTok. К участию приглашаются ведущие FM-радиостанций, вещающих в одном или нескольких населенных пунктах России. В рамках конкурса им предстоит выполнить ряд заданий: вести онлайн-трансляции своих эфиров, справляться с челленджами и публиковать видеоролики.

«Именно талант, личность и харизма живых персонажей отличают радио от потокового аудио, — прокомментировал председатель правления РАР Александр Полесицкий. — Они же — залог успеха в социальных сетях. Наш конкурс объединит возможности радио и одной из наиболее динамично развивающихся платформ TikTok в поиске новых героев эфира и онлайна».

Первые подавшие заявки получат в подарок годовую подписку на онлайн-кинотеатр. По итогам конкурса будет определено 5 победителей, за первое место предусмотрен сертификат на 250 тысяч рублей на авиаперелеты, за второе, третье, четвертое и пятое — сертификаты номиналом 50 тысяч рублей.

Подробности конкурса на https://vm.tiktok.com/ZSJQ7C6wA/?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link

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