На сайте объявлений в Волгограде можно купить всё: от мошки до завода

Аргументы Недели → Общество 13+

22 июня 2021, 16:50

Фото otzovik.com

Удивительную информацию можно найти на сайте объявлений по продаже и услугам всего и вся. Недавно какой-то предприимчивый волгоградец продавал там мошку. А сейчас размещены предложения по продаже завода и известной в Волгограде гостиницы. Как говорится, берите, пока дают.

Мошкара, за которой нужно ехать в частный сектор Краснооктябрьского района - ибо самовывоз и ловить самим, идет по цене в один рубль. Непонятно, правда, за штуку или за килограмм. Но обещают обеспечить как единичный экземпляр, так и опт.

Покупателей, скорее всего, не найдут – такого добра в ближайшие недели в каждом дворе полно, и ехать никуда не надо. А там, чем чёрт не шутит, может, кто и позарится.

Если не нужен гнус, может быть, заинтересует завод? Ремонтно-механический завод бурового оборудования на шоссе Авиаторов, 17.

Общая площадь земельного участка, занимаемого заводом, - около 50 тысяч квадратных метров. Из них на почти 19 тысячах квадратных метрах построены 18 объектов недвижимости. Очень много всякого оборудования.

- На все объекты имеются свидетельства о государственной регистрации прав собственности без каких-либо ограничений и обременений, - сказано в объявлении. — Инфраструктура обеспечена всеми инженерными коммуникациями. В составе оборудования более 150 единиц основного производственного оборудования, кузнечно-прессовое оборудование и участок термообработки. Качество производимой продукции обеспечено наличием необходимого оборудования и квалифицированного персонала.

То есть деревеньку можно прикупить вместе с крепостными.

Завод, основанный в 1963 году, предлагается за 180 миллионов рублей. Известно о двух собственниках, от имени которых объект и торгуется.

Если денег побольше и неохота заморачиваться с производством и персоналом, по случаю можно сторговать гостиницу «Турист». Прекрасное местоположение около великой реки и неподалеку от Мамаева кургана и стадиона «ВолгоградАрена». Известная советскому туристу гостиница, имеющая сегодня статус «три звезды», предлагается за 350 миллионов рублей.

- Гостиничный комплекс имеет выигрышное расположение с большим пешеходным и автомобильным трафиком, с примыканием к одной из самых оживленных транспортных артерий Волгограда - Нулевой продольной магистрали, - рассказывает объявление. - На территории комплекса находится паркинг на 200 машино-мест общей площадью 2010 квадратных метров.

Общая площадь комплекса составляет 16,5 тысяч квадратных метров с прилегающей территорией 17,6 тысячи квадратов. Кроме основного корпуса под литерой «А», имеется ресторанная пристройка и корпус «Б».

- Каждый корпус включает в себя множество помещений, подходящих как под свободное назначение, так и под размещение любых компаний с различным спектром деятельности, - указано в объявлении. - Ресторанная пристройка представляет собой двухэтажное здание с видом на Волгу. Помещения отлично подойдут как для обустройства ресторана - имеются все необходимые коммуникации, так и для расположения офисов, спортивных клубов, магазинов.

Впрочем, сладкое предложение содержит и ложку дегтя – помещения нуждаются в ремонте, а некоторые – даже в капитальном.

Собственность частная, поэтому купив объект, можно делать с ним все, что заблагорассудится. Как, например, поступила известная теперь в Волгограде предприниматель из некогда малоизвестного города Клинцы Брянской области Наталья Казачкова. В начале прошлого года всего за 55,7 миллионов рублей она купила гостиницу «Октябрьская» в центре Волгограда. Сегодня на том же сайте объявлений в ней предлагаются к продаже апартаменты от 18 до 58 метров. И «Октябрьская» гордо именуется апарт-отель «Каланча» - в честь первой пожарной каланчи Царицына, построенной в 19 веке и расположенной поблизости. Такая вот история.

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