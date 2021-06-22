В Челябинской области ограничивают проведение массовых мероприятий

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22 июня 2021, 13:56 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

В регионе усиливают контроль за соблюдением противоэпидемиологических мер.

Сегодня губернатор Алексей Текслер в режиме ВКС провел совещание с главами муниципалитетов. Ключевой темой заседания стало распространение коронавирусной инфекции.

Глава региона отметил, что есть основания говорить о начале третьей волны заболеваемости. В крупных южноуральских городах — Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Копейске — наблюдается рост новых случаев заражения. В связи с этим увеличено количество коек.

В ходе совещания была подчеркнута необходимость усиления контроля за соблюдением противоэпидемиологических мер в общественных местах и ограничения проведения массовых мероприятий. В частности, совместно с Роспотребнадзором принято решение отметить Ильменский, Бажовский фестивали и некоторые другие запланированные события. Во время тех мероприятий, которые все-таки состоятся, должны соблюдаться все необходимые правила санитарной безопасности. Их выполнение проконтролирует Роспотребнадзор.

«В последнее время люди расслабились, большинство наших граждан пренебрегают элементарными мерами защиты. Масочный режим практически не соблюдается в общественном транспорте, во многих учреждениях и торговых организациях почти не следят за соблюдением социальной дистанции, уже не всегда встретишь санитайзеры. Коллеги, это просто недопустимо», — добавил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Основной задачей в борьбе с распространением коронавирусной инфекции остается повышение темпов вакцинации.

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