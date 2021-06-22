«Ъ»: РАН направила президенту РФ программу, направленную на разработку микрокомпьютеров для вживления в мозг

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22 июня 2021, 13:54 Источник: Коммерсантъ

глаз, фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на письмо главы Российской академии наук (РАН) Александра Сергеева президенту Владимиру Путину с рабочей версией программы по развитию технологий нейроинтерфейсов сообщили, что правительство разрабатывает новую федеральную программу «Мозг, здоровье, интеллект, инновации на 2021-2029 годы».

В источнике говорится, что в марте документ одобрил Владимир Путин, а также поручил проработку программы премьер-министру Михаилу Мишустину и руководителю администрации президента Антону Вайно. Отмечается, что средства на ее реализацию в размере 54 млрд руб. выделят из нацпроектов «Наука», «Демография», «Здравоохранение», «Производительность труда и поддержка занятости» и «Цифровая экономика».

Программа ориентирована на развитие технологий нейроинтерфейсов, которые позволят управлять внешними устройствами напрямую с помощью электрических сигналов мозга, они будут трансформироваться в команды управления при помощи технологий искусственного интеллекта. Кроме того, это будет способствовать созданию «микрокомпьютеров» для вживления в мозг человека, чтобы он мог передавать информацию с внешних устройств.

Ученые считают, что необходимо наращивать научную базу по данным технологиям и увеличивать массовый выпуск передовых прототипов, в том числе создание интерфейсов для управления сложными системами, например, самолетами, как непосредственно, так и удаленно, «по принципу дистанционного присутствия, аватара». В таком случае люди смогут работать в недоступных местах с высокой радиацией или в космосе. Планируется создать интерфейсы для «самостоятельного формирования целей, оценки ситуаций, прогнозирования их развития и принятия решений».

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