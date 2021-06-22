В Европе украинских рекламщиков наградили за Родину-мать с радужным флагом

Аргументы Недели → Общество 13+

22 июня 2021, 12:13 Источник: sostav.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

На международном фестивале Cannes Lions работа Motherland Pride от агентства Saatchi&Saatchi Ukraine получила серебро в категории Outdoor Lions.



В 2020 году акция ЛГБТК+ общественной организации KyivPride была перенесена в онлайн-формат из-за коронавирусных ограничений. Чтобы уведомить представителей ЛГБТК+ сообщества об изменении формата мероприятия, украинские креаторы в прямом эфире в Киеве с помощью дронов прикрепили к мечу статуи Родины-матери радужный флаг. Таким образом был изменен символический контекст монумента — от защиты советских ценностей до повышения осведомленности о гендерном равенстве («Родина должна защищать всех детей»). В соцсетях был запущен челлендж под хештегом #Матизрозумієтапідтримає («Мать поймет и поддержит»), а в Google Maps появилась специальная карта, где пользователи могли оставить метки с лозунгами в поддержку ЛГБТ.





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