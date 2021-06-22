Хабаровский край не справляется с приростом заболевших COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

22 июня 2021, 10:13

В Хабаровском крае принято решение о развёртывании дополнительных коек для инфицированных коронавирусом пациентов. Прирост заболевших продолжается.

Только за истекшую неделю в регионе выявили 643 новых случая заболевания. Неделей ранее показатель составлял 466 человека. Тогда же самый значительный прирост отмечался в краевой столице, Комсомольске-на-Амуре, районе им. Лазо, а также в Охотском районе.

На фоне ухудшающейся эпидемиологической обстановки в краевых медучреждениях будут организованы дополнительные койко-места для ковид-инфицированных. На сегодняшний день развернуто 833 койки в 14 больницах. Заполнение коечного фонда оценивается на 88%. Коронавирусный госпиталь откроют на базе городской больницы Хабаровска №10 и комсомольской больницы №4.

Кроме того, вводятся новые меры ограничения.

- Торговым центрам мы разошлем наши предписания по соблюдению масочного режима, если требования будут игнорироваться, придется ограничивать их работу через суд и выписывать штрафы. Предлагаю также снизить наполняемость зрительных залов в театрах и кинотеатрах, ограничить проведение массовых мероприятий, - указала глава регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Зайцева.

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